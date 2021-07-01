En el Día de la Magistratura y la Función Judicial, la Doctora Viviana Taboada valoró el trabajo incansable de colegas y empleados judiciales

La Doctora Viviana Taboada, en su carácter de presidenta del Colegio de la Magistratura y Función Judicial, comentó que este lunes 15 de septiembre se conmemora en Argentina el Día de la Magistratura y la Función Judicial.

Explicó que se celebra esta fecha porque, el 15 de septiembre de 1966, en la ciudad de San Nicolás, se creó la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), estableciendo desde entonces esta fecha como Día de la Magistratura y la Función Judicial.

Viviana Taboada destacó el trabajo articulado con la FAM, hoy presidida por la Doctora Marcela “Machi” Ruiz, con quién mantiene una larga trayectoria de trabajo conjunto y amistad.

“Un saludo muy cordial para todos los colegas del país y de Formosa que ejercen su función, y a quienes nos ayudan en nuestra labor, que son los empleados judiciales”, destacó.

Seguidamente la Doctora recordó sus inicios, cuando trabajó como empleada judicial desde el escalafón básico. “Fui capacitándome y estudiando hasta hoy. Mi función implica una lectura permanente para estar a la altura de las circunstancias ante una realidad que cambia con las nuevas tecnologías, los nuevos delitos y la inteligencia artificial”, relató.

Precisó que Formosa cuenta con tres circunscripciones judiciales (Formosa, Clorinda y Las Lomitas), con sus respectivos fueros. En cada una existen magistrados en actividad, de primera instancia, de paz o juzgados vecinales.

Sobre la labor del Colegio de la Magistratura, precisó que la entidad agrupa a quienes se inscriben voluntariamente y cumple funciones institucionales, organización de cursos de capacitación, tanto en Formosa como en otros lugares del país. “Se trabaja de forma articulada con los demás colegios para mantener una actualización constante sobre los diferentes temas”.

Destacó también el protagonismo actual de las mujeres en estos ámbitos judiciales. “Hoy las mujeres tienen un gran protagonismo y mayor visibilidad ante quienes nos eligen para cargos, como el Consejo de la Magistratura, que selecciona ternas con puntajes en concursos de oposición y antecedentes. Se valora cada vez más la carrera de las mujeres”, exaltó.

Respecto a la reforma de la Constitución provincial y la inclusión de la paridad de género en el Superior Tribunal de Justicia, afirmó: “Estoy contentísima de que así sea y de que se haya impuesto en la nueva Constitución de la Provincia”.

Finalmente abordó la perspectiva de género y cómo algunas de sus decisiones han sido consideradas en otras latitudes de la Argentina.

“Mis fallos con perspectiva de género fueron utilizados en otras provincias para fundamentar decisiones con perspectiva de género; así como yo utilicé fallos de otros colegas o de la Corte Suprema para fundamentar los míos”.

“Esto nos nivela para arriba y nos impulsa a mejorar”, concluyó la Doctora Taboada, quien recientemente escribió sobre un fallo ocurrido en Bahía Blanca para la revista jurídica La Ley de Thomson Reuters.