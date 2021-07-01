Activo accionar de la comuna con tareas preventivas ante el pronóstico de lluvias

La jornada del lunes hizo que el Municipio capitalino se enfoque primordialmente en acciones preventivas ante la inestabilidad climática y ante el pronóstico que anticipa tormentas para el inicio de semana, por lo que, cuadrillas del Comando de Emergencia comunal, se desplazaron en zonas críticas desde primeras horas del día.

Efectivos de las distintas dependencias municipales que componen el Comando, recorrieron diversos sectores de la ciudad, zona céntrica y aledañas, sin dejar de lado conglomerados que cuentan con desagües a cielo abierto, para evitar acumulaciones en bocas de tormenta, cámaras, sumideros, y en cunetas que contienen caudales de líquido, cuya obstrucción provocaría potenciales anegamientos.

De manera permanente, operarios de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública ejecutan trabajos para el mantenimiento en la totalidad del sistema del drenaje pluvial que opera en la ciudad, sea liberando la vía pública de residuos, poniendo en condiciones las cámaras donde las hubiese, o ensanchando y limpiando canales de distintos caudales en zonas más alejadas. Hay que destacar que no se han registrado anegamientos importantes merced al trabajo constante de la comuna en la puesta a punto de los desagües pluviales.

Desde el área comunal resaltaron que es crucial mantener libre de residuos la vía pública, ya sea en sectores pavimentados y en barrios con calles de tierra, sobre todo no arrojando basura en canales y cunetas, ya que está comprobado que es el principal factor que impide el normal escurrimiento del líquido.



