La comuna cerró en el mástil municipal las actividades de concientización para la prevención del suicidio

La comuna capitalina, a través de su Secretaría de Acción Social, dio cierre este miércoles, en el mástil municipal, a todas las actividades desarrolladas durante todo el mes para concientizar y sensibilizar a los vecinos y vecinas acerca de la prevención del suicidio.

La actividad, coordinada por el Equipo Interdisciplinario, consistió en la entrega de folletos informativos e insignias referidas a la prevención del suicidio, y en charlas con las personas que se acercaron para interiorizarse al respecto.

Desde el Equipo Interdisciplinario resaltaron que esta actividad se realizó como cierre de todas las realizadas durante el mes por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemoró el pasado 10 de septiembre. Justamente esa jornada se montó un stand informativo frente a la cancha del club Libertad de Eva Perón, para la promoción de la salud integral, y sobre todo para resaltar la importancia de la prevención y la posvensión del suicidio.Posteriormente se llevó a cabo una actividad similar en la Peatonal Rivadavia.

Remarcaron que en las tres jornadas hubo una gran convocatoria de vecinos y vecinas que se acercaron para interiorizarse sobre este tema, y para participar de los juegos dinámicos que se propusieron a fin de derribar los mitos y creencias que están instaurados en nuestra sociedad sobre el suicidio.



