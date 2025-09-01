El IAS concretó un bingo familiar por el Mes del Empleado Público

En el marco del Mes del Empleado Público, celebrado durante todo septiembre y que incluyó actividades deportivas y recreativas destinadas a todos los agentes de la Administración Pública Provincial con motivo de conmemorarse su día el 17 pasado, el jueves 25, se concretó un bingo familiar en el Club San Martín que contó con la entrega de importantes premios para la familia estatal.

Al respecto, el administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), organismo a cargo de la organización de las diversas propuestas, conversó con AGENFOR y dijo que “este mes particular está llegando a su fin” ya que las competencias deportivas transitan sus instancias finales.

Asimismo, valoró los espacios generados para “el compartir entre compañeros y compañeras, de diferentes maneras, el encuentro fuera del lugar de trabajo”.

“Ha sido muy buena esta decisión del gobernador Insfrán de regalarnos a todos la oportunidad de, durante un mes, practicar el deporte, recrearnos, ser parte de la gran familia del Gobierno de la provincia”, consideró.

Respecto a la actividad del bingo, el funcionario dijo que fue “una noche especial” y contó con “mucha asistencia” de trabajadores que pudieron, además de jugar, “escuchar buena música, llevarse algún premio y, lo más importante, reconocernos como servidores públicos, ser agradecidos por tener un lugar de trabajo”.

“El reconocimiento que el pueblo de Formosa tiene para el Gobierno, que marca siempre la agenda de la presencia del Estado con su política pública, con los recursos propios, concretando obras, días pasados teníamos la gira del Gobernador, que inauguró 14 obras en un par de días, no se ve en ninguna provincia de Argentina”, sostuvo.

Y añadió: “Menos con las restricciones que tiene el Gobierno nacional del presidente Milei que está destruyendo todo, pero en Formosa está el freno que Argentina necesita para este atropello”.

Por último, Pérez anticipó que el próximo domingo 28, es la premiación a los ganadores de las distintas disciplinas que se celebrará con un almuerzo de camaradería entre todos los agentes estatales en el Polideportivo Policial desde las 12:30 horas.

“Vamos a disfrutar además de un rico asado, de muy buena música, de sorteos, de premios, bailar. El año pasado fue una fiesta muy linda. Así que va a hacer un día de celebración y de festejo”, cerró.



