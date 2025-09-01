La Municipalidad realizó diversas actividades para conmemorar el Día Mundial del Turismo y el Día de la Conciencia Ambiental

Este sábado, las áreas de Turismo, Ambiente y Parques y Espacios Verdes de la comuna capitalina realizaron diversas actividades recreativas y de concientización en el Bosquecillo del Paseo Ferroviario en conmemoración del Día Mundial del Turismo y del Día de la Conciencia Ambiental.

Participaron de estas propuestas, las cuales consistieron en prácticas deportivas, recreativas y de relajación, sumado a la plantación de especies arbóreas, entre otras cosas, los alumnos y alumnas de la 1° Escuela Municipal de Capacitación y Formación en Turismo, junto a actores públicos y privados.

Al respecto, la directora de Turismo de la comuna, Lic. Cristina Salomón, expresó: “Hoy, en el Día Mundial del Turismo, pensemos y actuemos. Porque no se trata de planificar, ni de matrices FODA, ni de estrategias de marketing ni de social mapping. Pensemos que cada paso, cada inversión, cada promesa, cada uso del patrimonio turístico es, en realidad, parte del legado”.

“Diseñemos ese legado. Hagamos del pensamiento episódico futuro, metodología que tiene ya más de 15 años, nuestra guía. El espacio turístico no es la sumatoria de cosas, es simbólico y relacional. Que de estos símbolos y esas relaciones concuerden el legado que queramos disfrutar y dejar”, concluyó la funcionaria.



