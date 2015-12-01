El gobernador Insfrán y el intendente Jofré inauguraron dos importantes obras para la ciudad

n la tarde de este miércoles, el gobernador Dr. Gildo Insfrán y el intendente Ing. Jorge Jofré dejaron habilitado el nuevo Centro Cívico Municipal N° 2 del barrio 2 de Abril y el Polideportivo Cubierto del barrio Simón Bolívar, dos importantes obras que beneficiarán de gran manera a los vecinos y vecinas de dichos conglomerados y alrededores.

Acompañaron en la inauguración el Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Antonio Ferreira; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Rubén Darío Di Martino; los candidatos a diputados nacionales por el Partido Justicialista, Lic. María Graciela de La Rosa y el Dr. Fabián Cáceres; diputados y diputadas provinciales; concejales capitalinos; funcionarios municipales y vecinos.

Respecto a las nuevas edificaciones que ya están a disposición de los ciudadanos, por un lado, se trata del Centro Cívico Municipal N.º 2, ubicado en la intersección de la Avenida Italia y Trinidad González. En este edificio, remodelado y refaccionado, las personas contarán con diversos servicios comunales, entre ellos, trámites y consultas a cargo de la Dirección de Tránsito, la Administración de Ingresos Municipales y de la Secretaría de Acción Social.

A su vez, se habilitó el magnífico Playón Polideportivo totalmente cubierto y la plaza recreativa y saludable -con una superficie intervenida de 5000 m²2-, donde se podrán realizar actividades físicas y distintos tipos de eventos sociales y culturales. Cabe resaltar, que el centro deportivo tendrá todas las comodidades, como sanitarios para damas, caballeros y personas con discapacidad, una cocina y un depósito.

En consecuencia, el intendente Jofré manifestó conforme ante los presentes: "El nuevo Centro Cívico facilitará efectuar distintos trámites esenciales a los ciudadanos, que no tendrán la necesidad de movilizarse hasta el casco céntrico de la ciudad y tampoco gastar en transporte, lo anterior con el objetivo de acercar el municipio a los barrios". En cuanto a la obra del Simón Bolívar, sostuvo que este gimnasio posee "todos los elementos indispensables para que los beneficiarios disfruten de actividades deportivas, recreativas y comunitarias".

Asimismo, el Jefe comunal hizo hincapié en que el Gobierno de Formosa avanzó con fondos propios en la finalización y entrega de múltiples proyectos que habían quedado detenidos por decisión de la gestión de Javier Milei. "Es esencial consensuar entre todos y todas un proyecto de gobierno nacional para volver a encolumnar al pueblo detrás", agregó.

En la misma línea, el actual subsecretario de Gobierno municipal y candidato a Diputado Nacional por el PJ, Dr. Fabián Cáceres, manifestó: "En el Modelo Formoseño el deporte es considerado una política de Estado, ya que es herramienta fundamental para el desarrollo físico y social, además de la integración de valores y bienestar que promueve. Buscamos alejar a los chicos de toda clase de vicios, y que puedan soñar en grande sin importar su clase social, por ello esta obra pregona la equidad y la igualdad del pueblo".

Para concluir, Claudia Cantero, vecina del barrio Simón Bolívar, expresó su gratitud por ser parte de esta gran inauguración: "Aún recuerdo cuando los trabajadores municipales nos invitaron a charlar y nos mostraron el proyecto del Polideportivo. Quiero destacar el compromiso y el valor de la palabra del Intendente Jofré y sus funcionarios, quienes tuvieron en cuenta nuestro pedido, que ayudará y cuidará a los jóvenes del Circuito Cinco”.



























