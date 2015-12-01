Insfrán inaugurará una Residencia de Adultos Mayores y una planta de tratamiento cloacal en el barrio El Porvenir

Sumará más obras para la población de la ciudad capital.

El gobernador Gildo Insfrán encabezará este jueves 18 nuevas inauguraciones de obras en la ciudad de Formosa, fruto de las políticas públicas diseñadas por el Modelo Formoseño, que sigue llevando a través de estas concreciones justicia social, con equidad social y territorial.

Por un lado, se trata de la refacción y ampliación de la Residencia de Adultos Mayores del barrio El Porvenir en la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa. Por el otro, también en ese mismo barrio, una planta de tratamiento cloacal, colector máximo y obras complementarias.

En el caso de la Residencia de Adultos Mayores, ubicada en avenida de los Constituyentes entre calles Firpo y Caroya, el primer mandatario procederá al corte de cintas y descubrimiento de placa a las 17 horas.

Posteriormente, a las 17.45 horas, encabezará el acto de inauguración de la planta de tratamiento cloacal, colector máximo y obras complementarias.

La Residencia de Adultos Mayores está en un predio que ocupa una superficie de 429,00 metros cuadrados, de las cuales fueron intervenidas 200,00 metros cuadrados, totalizando la superficie ampliada y la refaccionada.

En el sector ampliado se encuentra la cocina, lavadero y sanitarios, incluyéndose para personas con discapacidad.

En tanto que en el sector refaccionado están el ingreso, estar y comedor, administración, enfermería, cinco habitaciones, sanitarios y depósito.

Por otro lado la obra incluye muebles bajomesadas y armarios fijos, artefactos de cocina, provisión de matafuegos contra incendio, vereda pública, cisterna, tanque e iluminación exterior.

Proyectos innovadores

Por su parte, la planta de tratamiento de aguas residuales y el colector máximo cloacal son proyectos innovadores llevados a cabo por el Gobierno de la provincia de Formosa.

Estos se diseñaron para mejorar la gestión del agua residual, los afluentes de los sectores que hoy tienen servicio de cloaca activo en la Jurisdicción Cinco son trasladados a las estaciones de bombeo y desde allí, son impulsados hacia un punto de recolección purificado.

Luego los líquidos son transportados por gravedad a través del colector máximo hacia la planta de tratamiento de aguas residuales del barrio El Porvenir.

Esta planta automatizada permite que las aguas residuales domésticas reciban un tratamiento previo al vuelco al cuerpo receptor para así cuidar la calidad de los riachos y ríos y por ende, la salud de la población, se indicó. En tanto que el colector principal está preparado para recibir las descargar de las futuras ampliaciones de la red cloacal de nuevos barrios.

Por último, se consignó que esta obra, que forma parte de un plan provincial más amplio, hace posible llevar infraestructura sanitaria a todos los rincones de la provincia, entendiéndose que “ocuparse de las aguas residuales es ocuparse de la salud y el futuro de los formoseños”.







