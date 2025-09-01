El CDI del barrio Nueva Formosa abre inscripciones desde este viernes 26





En tanto que sus actividades iniciarán el 1° de octubre.

La ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, se refirió a la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Nueva Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, este jueves 25 y calificó la jornada como “un día de justicia social”.

Señaló que “las familias estaban esperando la apertura de este CDI” y puntualizó que “tenemos una matrícula de hasta 70 inscriptos”.

Y comentó que “los padres se pueden acercar porque desde este viernes 26 que va a estar abierta la inscripción y empezamos el 1° de octubre”.

En este sentido, resaltó que “nosotros necesitamos conocer al niño o niña, por eso pedimos una ficha médica y toda la documentación pertinente”.

Porque, indicó que “con eso vamos a garantizar el cuidado integral de cada uno que ingresa al Centro de Desarrollo Infantil”.

Giménez recordó que la institución recibe chicos desde los 45 días hasta los 4 años y contó también que el plantel que trabajará en el lugar se conforma por 12 profesionales.

Además, indicó que “se brindarán los servicios que se brindan en todos los CDI, desayuno, media mañana o colación, almuerzo con postre, media tarde y merienda”.

Asimismo, subrayó que “seguramente habrán niños que se queden durante toda la jornada o media jornada y eso depende de las actividades de los padres o adultos responsable que esté a cargo”.

Al finalizar, informó a los vecinos del barrio Nueva Formosa que en Centro Comunitario se realizan 35 actividades, entre deportivas, artísticas, recreativas y hasta terminalidad educativa.

Por eso, los invitó a asistir y beneficiarse con todas las prestaciones que son libres y gratuitas.



