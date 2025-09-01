Desarticularon dos centros de venta de drogas y detuvieron a tres personas

• La Policía refuerza su tarea en todo el territorio provincial

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Villa General Güemes aprehendieron a un hombre y a dos mujeres durante dos allanamientos en el barrio San Miguel, donde secuestraron marihuana, dinero, teléfonos y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes.

La primera requisa se realizó el jueves último en la intersección de calles Callao y Sarmiento, donde se secuestraron siete envoltorios de marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares, pipas caseras y retazos de polietileno.

Allí fue detenido al imputado en la causa, de 23 años, y en medio de la diligencia dos mujeres llegaron al lugar y entorpecieron el procedimiento, al punto que una de ellas lanzó un golpe de puño y derribó la carpeta de uno de los policías.

Ante la agresividad de ambas, se las aprehendió; mientras que en el segundo allanamiento en un inmueble de la calle Salta y Sarmiento se secuestraron teléfonos celulares, dinero, tarjetas de billeteras virtuales y elementos relacionados con el fraccionamiento de drogas.

Las intervenciones fueron documentadas por personal de la Delegación Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y se notificó a los detenidos de su situación legal, a disposición de la Justicia provincial.



