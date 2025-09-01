Aprehendieron al presunto autor del delito de “Tentativa de homicidio”

• El sujeto está acusado de herir de un disparo a un joven de 17 años en el barrio Lisbel Rivira

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta allanaron una vivienda del barrio Vial y detuvieron a un hombre involucrado en un caso de “Tentativa de homicidio con uso de arma de fuego”.

Este procedimiento es el resultado de un trabajo de investigación por un hecho registrado el 28 de agosto de este año en el barrio Lisbel Rivira, cuando los policías verificaron la situación alertada a través de la línea de emergencias 911.

Allí constataron que hombres y mujeres arrojaban escombros contra una casa; mientras que también estaba el cuerpo tendido de un joven, con una herida en el abdomen, quien de inmediato fue trasladado hasta el Hospital Central.

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Desde ese entonces, los uniformados reunieron evidencias y los pusieron a disposición del juez Marcelo López Picabea, quien valoró los datos y ordenó el allanamiento.

El mandato judicial se concretó este jueves último y se contó con la participación del personal de las distintas comisarías, subcomisarías y destacamentos policiales, incluido el Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF).

Como resultado de la requisa, se procedió a la aprehensión del presunto autor del hecho, quien fue trasladado a la dependencia y permanece alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)











