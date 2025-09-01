Murdoch: “La transformación de cada pueblo es obra del Modelo Formoseño”





Luego de las inauguraciones concretadas en Tres Lagunas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, replicó esta acción en Laguna Naineck, habilitando la refacción y ampliación del Club 29 de Septiembre, situado en Ruta Nacional N° 86, kilómetro 1333, y posteriormente firmando el inicio de obra del hospital de dicho lugar.

Al respecto, el intendente local, Julio Murdoch, expresó: “Con esta firma, una vez más el gobernador Insfrán nos demuestra lo que es tener un Estado presente”, marcando contraste con la actual gestión nacional, la cual gobierna con la gente afuera, lamentó.

“La única verdad es la realidad”, manifestó Murdoch según pudo recoger la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), al remarcar que en dicha localidad “hay un grupo de 40 viviendas inconclusas, con financiamiento anulado por el Gobierno nacional y encima con deudas de certificaciones de obras a las empresas”, diferenciando que “eso es lo que nos diferencia de ese modelo político”.

Por ello, el domingo 26 de octubre, en las elecciones a diputados nacionales, “Formosa defenderá la presencia real del Estado, una política de construcción colectiva, donde nuestros candidatos Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis, van a defender esa construcción colectiva de los formoseños y de la Patria”, aseguró.

Al finalizar, le agradeció al gobernador Insfrán “por la entrega del Club 29 de Septiembre”, acentuando que “la transformación de cada pueblo es obra del Modelo Formoseño”, concluyó.



