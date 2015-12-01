Clorinda: Anularon tres centros de distribución de drogas en el barrio 25 de Mayo

• Con este procedimiento, se desbarató una banda que operaba bajo la modalidad de microtráfico de estupefacientes

Efectivos de la Delegación Clorinda de la Dirección General de Drogas Peligrosas concretaron tres allanamientos, detuvieron a seis hombres y secuestraron 124 envoltorios de cocaína, cinco de marihuana, dinero en pesos y guaraníes, seis celulares, cuatro pendrives, seis cuchillos, elementos de almacenamientos y otros objetos de interés en la causa.

La investigación se desarrolló durante varios meses ante la presunta comercialización de estupefacientes por parte de una banda que ponía en vilo a vecinos del barrio 25 de Mayo.

Todos los elementos probatorios de la actividad ilícita fueron puestos en valoración del juez de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, quien otorgó los mandados judiciales.

Los allanamientos se concretaron, el miércoles último, en tres inmuebles y estuvieron a cargo de los efectivos antinarcóticos, con la colaboración de las distintas unidades operativas dependientes de la Unidad Regional Tres, personal del Departamento Informaciones y del Grupo Especial de Operaciones (GEOPF).

Como resultado de las requisas, se detuvo a seis personas responsables de la actividad ilegal y el secuestro de envoltorios de cocaína, apta para la elaboración de 440 dosis, varios gramos de marihuana para la confección de 55 cigarrillos (porros), dinero en efectivo en pesos y guaraníes; teléfonos celulares; entre otros elementos de interés.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial, donde se los notificó de su situación legal y quedaron alojados en la Unidad Penitenciaria Provincial, a disposición de la Justicia.

Este tipo de intervenciones permite conocer el trabajo coordinado y articulado entre la Institución Policial, el Poder Judicial y la comunidad, que se traduce en la anulación de puntos de venta de sustancias y en el cuidado de la salud pública.



