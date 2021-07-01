Insfrán tomó juramento a la nueva Constitución Provincial a las autoridades del Poder Ejecutivo

En la tarde de este jueves 11, el gobernador Gildo Insfrán tomó juramento de fidelidad a la nueva Constitución Provincial a la escribana mayor de Gobierno, ministros, ministras y secretarios del Poder Ejecutivo, así como a la fiscal de Estado de Formosa.

Lo acompañó el vicegobernador Eber Wilson Solís, en una ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Actos del sexto piso de la Casa de Gobierno, ubicada en Belgrano N° 878 de la ciudad de Formosa.

En el inicio de la ceremonia entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa, respectivamente.

A continuación, el gobernador Insfrán procedió a tomar juramento a la nueva Constitución Provincial a la escribana mayor de Gobierno, Rita Raquel Sosa; tras ello, sucesivamente, al jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Antonio Ferreira; al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel Gonzalez; al ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez; al ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Oscar Ibañez; al ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz.

Después también la secretaría general del Poder Ejecutivo, la doctora María Cecilia Guardia Mendonca; el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, el contador público Daniel Malich; la ministra de la Comunidad, la licenciada Gloria Giménez; y la ministra de Turismo, la doctora Silvia Segovia.

A continuación, se convocó a los secretarios de Estado: de Ciencia y Tecnología, el doctor Camilo Orrabalis; y de la Mujer, Patricia del Carmen Hermosilla; para hacer lo propio. Mientras que la secretaria Legal y Técnica, la doctora Grissel Mabel Insfrán; y de Deportes, Mario Romay, ya habían juraron la nueva Constitución siendo convencionales constituyentes.

Por último, prestó juramento la fiscal de Estado, la doctora Stella Maris Zabala.

De esa manera los funcionarios y las funcionarias del Ejecutivo Provincial juraron la nueva Carta Magna sancionada y promulgada por la Convención Constituyente. A continuación, la escribana mayor de Gobierno procedió a la lectura del acta y posterior firma de ella conjuntamente con el gobernador Insfrán y vicegobernador Solís.

Autoridades presentes

Se debe destacar también la presencia en la ceremonia del presidente provisional de la Honorable Legislatura Provincial, Armando Felipe Cabrera, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, legisladores nacionales y provinciales.

Asimismo, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Sergio López, jueces del fuero federal, representantes de organismos de la Constitución Provincial, el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Adrián Muracciole; exconvencionales constituyentes, autoridades de la Policía de Formosa estaban también presentes, al igual que invitados especiales.















