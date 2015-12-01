El gobernador Insfrán y el intendente Jofré inauguraron más obras enmarcadas en el Modelo Formoseño

El gobernador Gildo Insfrán y el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, inauguraron en la tarde de este miércoles 17 nuevas obras las cuales fueron, por un lado, un playón polideportivo cubierto y acondicionamiento de una plaza recreativa, inclusiva y saludable en el barrio Simón Bolívar en la Jurisdicción Cinco, donde se realizó el acto central.

Y por el otro, un Centro Cívico Municipal N° 2 ubicado en el barrio 2 de Abril, habilitado oficialmente primero con el corte de cintas y descubrimiento de placa. Este espacio fue diseñado para fomentar la participación ciudadana y ofrecer servicios educativos, culturales, sociales y de atención al público, se resaltó.

También acompañaron la ceremonia en el barrio Simón Bolívar el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; ministros y ministras y demás funcionarios del Gabinete Provincial; diputados y diputadas provinciales; la asesora del Poder Ejecutivo Graciela de la Rosa, quien es candidata a diputada nacional por el Frente de la Victoria, al igual que el actual subsecretario de Gobierno municipal, Fabián Cáceres. Lo mismo que los candidatos suplentes Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis.

Asimismo, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Darío Di Martino, concejales, las máximas autoridades de la Policía de Formosa, y el acompañamiento de los militantes del Modelo Formoseño y la comunidad en general.

En primer lugar, se abrió la ceremonia con la entonación del Himno Nacional Argentino y luego el Himno Marcha a Formosa, con acordes de la banda de música municipal.

El intendente Jofré hizo uso de la palabra y señaló que en el contexto nacional el pueblo salió a manifestarse y llenó las calles no solamente de Buenos Aires, sino de diferentes lugares del país “para defender los derechos que ha adquirido, diciéndole basta a (Javier) Milei, hasta acá llegaste”.

En ese sentido, enfatizó que “eso tuvo sus frutos, porque afortunadamente los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia para el Garrahan fueron rechazados en la Cámara de Diputados”. Así ese cuerpo legislativo “cumplió con su cometido”, por lo que ante esto instó a elegir este 26 de octubre a diputados que precisamente “defiendan los intereses del pueblo”.

Acto seguido, indicó que a partir de la puesta en funcionamiento del playón polideportivo, que está “en el corazón del sector norte de la ciudad capital, en el querido barrio Simón Bolívar, se promoverá el deporte, la enseñanza de la escuela de arte y oficios, y otras actividades comunitarias”.

“Frente a un Gobierno nacional que ha entregado la soberanía a grandes naciones, como por ejemplo, a Estados Unidos, vendió la independencia económica al Fondo Monetario Internacional (FMI) con una deuda impagable”, el jefe comunal expuso que “hoy tuvimos el honor de inaugurar las obras en dos barrios que sus nombres indican nuestras filosofías”.

Por una parte, el barrio 2 de Abril, que es el día en que se celebra a los caídos y veteranos de la Guerra de las Islas Malvinas, “verdaderos héroes que fueron a defender a las tierras que nos quitara en su momento el imperio británico”, los enalteció.

Mientras que Simón Bolívar fue un militar y estratega venezolano, pero también un político reconocido por ser el Libertador de América, al liderar la independencia de varios países sudamericanos del dominio español.

“Él trabajó con otro héroe querido por los argentinos como fue el general José de San Martín”, por tanto, subrayó que es una “gran alegría” tener presente a los “dos héroes de la Patria ante un Gobierno nacional entreguista como lo es el de Milei”.

Más obras

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria, Fabián Cáceres, destacó que en esta jornada se inauguraron “más obras del Modelo Formoseño”.

Acerca del Centro Cívico Municipal N° 2 del barrio 2 de Abril marcó Cáceres que con su habilitación se acercará a los vecinos los servicios de carnet de conducir, libreta de sanidad, bromatología, atención al vecino, Tribunal de Faltas, cobro de las tasas municipales, al igual que encuentros comunitarios, entre otras acciones que tendrán lugar en ese nuevo espacio.

De esa manera, el vecino no tendrá que trasladarse hasta el centro para cumplir con sus obligaciones o hacer trámites. En definitiva, se ofrece una solución a sus demandas mediante la descentralización de los servicios de la Municipalidad de la ciudad de Formosa, significó.

En otra parte de sus declaraciones, en el terreno electoral de cara los comicios del 26 de octubre, enfatizó que “los candidatos del Modelo Formoseño y del Frente de la Victoria vamos a ir a luchar y defender en la Cámara de Diputados los derechos e intereses de todos los formoseños y las formoseñas”.











