Atraparon a un ladrón con elementos robados en el barrio Fontana

• Fue capturado en plena huida y quedó a disposición de la Justicia

Integrantes de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga aprehendieron a un hombre de 34 años y secuestraron varias herramientas sustraídas de una carpintería, del barrio Fontana de esta ciudad.

El caso se registró alrededor de las 7:30 horas del miércoles último, cuando un hombre denunció que malvivientes ingresaron a su local, ubicado en la calle Juan José Silva al 1.900, y le sustrajeron una pala, un serrucho, un disco metálico, una prensa manual, un martillo y una llave francesa.

De inmediato, los uniformados realizaron un amplio rastrillaje, sorprendieron al sujeto en las inmediaciones y hallaron en su poder los bienes, documentados por personal de la Dirección General de Policía Científica.

Los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial; mientras que el sujeto fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto)



