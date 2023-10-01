Ruta 11: Secuestraron mercaderías por un monto superior a los 20 millones de pesos

• Se concretó durante un control vehicular en la Ruta Nacional N° 11

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron electrodomésticos y cubiertas, entre otros objetos de origen extranjero, sin aval aduanero, transportados en un camión Iveco que pertenece a una empresa de paquetería.

El miércoles último, alrededor de las 21:45 horas, integrantes de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial realizaban un control vehicular e identificación de personas en el acceso sur de la ciudad, sobre la Ruta Nacional N° 11.

En ese contexto, demoraron la marcha del vehículo conducido por un chaqueño de 42 años y constataron que trasladaba heladeras, lavarropas, cocinas, Smart TV y cubiertas de procedencia extranjera, sin las documentaciones exigidas por ley.

La intervención fue puesta a conocimiento de la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de la Dra. Marisa Vázquez, quien direccionó el procedimiento.

A todo esto, el personal de la Subcomisaría Puente Uriburu realizó las actuaciones procesales y todo fue documentado por la Dirección Policía Científica.

Las mercaderías, con un avalúo superior a los 20 millones de pesos, fueron secuestradas y quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, en el marco de una causa por “Encubrimiento de contrabando”.











