Detuvieron a dos sujetos y recuperaron objetos sustraídos de una vivienda

• El resultado es producto de una rápida intervención

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a dos sujetos de 22 y 28 años implicados en el robo a una casa del mencionado barrio y recuperaron los bienes de valor.

El hecho se registró alrededor de las 6:00 horas del miércoles último, cuando los uniformados verificaron un requerimiento en la manzana 126 ante un ilícito y aprehendieron a los individuos que tenían una mochila, un cargador de batería y varios metros de cable.

Todo fue documentado por el personal de la Delegación Policía Científica Distrito Cinco; mientras que los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.








