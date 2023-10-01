Aráoz: El JIN N° 28 “es la octava obra educativa inaugurada en esta semana”

El ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, destacó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la inauguración del JIN N° 28 del barrio Fray Salvador Gurrieri de la ciudad de Formosa, la cual representa la número 1545 en lo que va de la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

En ese populoso barrio el mandatario provincial se hizo presente este viernes 5 para habilitarlo además de la comisaria novena y la Casa de la Solidaridad, es decir, tres nuevas obras para los vecinos y las vecinas de esa zona que sigue desarrollándose en base a una planificación y ejes del Modelo Formoseño.

En ese sentido, también enfatizó el funcionario que “es la octava obra educativa que se pone a disposición en esta semana con toda la tecnología y el confort que merece nuestra comunidad”, y agregó que desde el área de Nivel Inicial están recorriendo “el barrio no solo para convocar a los niños para el ciclo lectivo presente, sino también para el año próximo”.

En otra parte de sus declaraciones, Aráoz, quien acompañó al Gobernador en los actos integrando la comitiva oficial, reafirmó: “El Modelo Formoseño es integral, esto significa, que mira no solamente la infraestructura, los servicios, sino que pone al hombre de carne y hueso en el centro”.

De esa manera, lo observa “desde lo educativo, la salud, la seguridad, del empleo, de modo que, son obras de todo tipo las que se inauguraron en esta jornada”.

Y para cerrar, adelantó: “Hay más obras para inaugurar”, porque “la agenda es bastante extensa para los próximos días”.



