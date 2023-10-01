El jefe de Gabinete Ferreira recibió a mujeres indígenas en su día

Este viernes 5, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de Formosa, el doctor Antonio Ferreira, recibió en su despacho en la Casa de Gobierno a una delegación de mujeres de distintas comunidades originarias, con quienes compartió opiniones y, a su vez, escuchó las inquietudes expuestas.

Cabe señalar que más temprano, el gobernador Gildo Insfrán, envió un afectuoso saludo a las mujeres de las tres comunidades aborígenes de la provincia: Wichí, Toba y Pilagá.

“Hoy honramos a las mujeres de los pueblos originarios, guardianas de la identidad, la cultura y los valores de sus comunidades. En Formosa, su voz es parte esencial de nuestra diversidad y de la construcción de un futuro más justo e inclusivo. ¡A todas ellas, nuestro reconocimiento!”, expresó el primer mandatario.

A su vez, durante el agasajo brindado por el Jefe de Gabinete, el diputado provincial del Partido Justicialista, Pablo Sosa, subrayó que “este Modelo Formoseño incluye a todos y es por ello que estas mujeres le hicieron saber al doctor Ferreira que se sienten parte y que están agradecidas con el Gobierno provincial por todas las obras que hay a lo largo y a lo ancho del territorio”.

Así también, pusieron en valor el hecho de continuar recibiendo los módulos alimentarios que fueron eliminados por la Nación, así como los fondos para los comedores escolares y la asistencia constante hacia ellos “atenuando las crudas consecuencias que generan las medidas tomadas por el presidente libertario Javier Milei”.

Mujeres

Las mujeres protagonistas dialogaron con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y comentaron lo vivido durante el encuentro con el Jefe de Gabinete.

Por su parte, Ramona Giménez, de la comunidad del barrio Compí de Pozo del Tigre, remarcó que “para nosotras se trata de un día especial” y realzó “la suerte que tenemos de vivir en una provincia con un Gobierno que nos respalda y acompaña”.

Hizo notar que “estamos incluidas en las políticas del Estado, en su agenda de trabajo, en la Constitución de la provincia y a través de la Ley 426, dándonos el valor que merecemos”.

Todo ello en contraposición al plano nacional, donde “el presidente (Javier Milei) que decidió desmantelar totalmente los derechos de los pueblos originarios”. Sin embargo, “el respaldo del gobernador Insfrán nos da la energía necesaria para poder seguir trabajando en este Modelo Formoseño, del cual nos sentimos orgullosas de pertenecer y de ser nombradas como sus guardianas”.

Asimismo, Maribel Fernández, presidenta de la comunidad del barrio Toba de Ingeniero Juárez, agradeció el recibimiento del doctor Ferreira, significando que lo hizo “con los brazos abiertos hacia todas nosotras que vinimos en representación de las distintas comunidades”.

“El Gobierno nacional nos está quitando nuestros derechos como mujeres indígenas y hoy, un 5 de septiembre, nos llena de orgullo ser recibidas por una gestión que nos cuida y acompaña”, puso de relieve al concluir.







