El Tribunal de Cuentas llevó a cabo un nuevo Taller de Capacitación para Municipios y Comisiones de Fomento

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia llevó a cabo un Taller de Capacitación para municipios y comisiones de fomento, desarrollado del 3 al 5 de septiembre en las localidades de Siete Palmas, Misión Tacaaglé, San Martín Dos y Gran Guardia.

La iniciativa tuvo como propósito fortalecer la gestión municipal y facilitar la rendición de cuentas de los responsables primigenios, brindando herramientas que mejoren la administración de los recursos públicos en todo el territorio provincial.

En este marco, la Vocal del Tribunal de Cuentas, C.P. Agustina R. Schiavoni, subrayó que en los últimos años el organismo viene impulsando una modernización en los procesos de control, incorporando tecnología e informática que permiten contar con mecanismos más ágiles e inteligentes, reduciendo la utilización del papel y avanzando hacia la notificación electrónica.

Schiavoni remarcó que estas instancias de capacitación representan un pilar fundamental en la política institucional, ya que no solo fortalecen el trabajo cotidiano de municipios y comisiones de fomento, sino que también refuerzan el compromiso con la transparencia, la eficiencia y la mejora continua en la gestión pública.

De esta manera, el Tribunal de Cuentas, integrado por su presidenta Dra. Myriam E. Radrizani, el vocal C.P. Andrés P. Benítez y la vocal C.P. Agustina R. Schiavoni, reafirma su misión de acompañar a los gobiernos locales en el desafío de administrar con responsabilidad los recursos públicos, promoviendo la capacitación permanente para una mejor gestión municipal.







