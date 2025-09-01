Secuestraron mercaderías por más de 20 millones de pesos en la Ruta Nacional N° 11

La intervención se concretó durante un control vehicular

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial y Subcomisaría Puente Uriburu secuestraron electrodomésticos, parlantes inalámbricos, lavarropas, secarropas, entre otros elementos de procedencia extranjera y sin aval aduanero, transportados en un colectivo Mercedes Benz.

Alrededor de las 19:15 horas del jueves, los policías del puesto de control caminero realizaban identificación de vehículos y personas sobre la Ruta Nacional N° 11, en el acceso sur de la ciudad, cuando detuvieron la marcha de un micro perteneciente a un tour de compras, conducido por un hombre que transportaba 21 pasajeros, con destino a la provincia de Santa Fe.

Durante la inspección, ninguno pudo justificar la procedencia de las mercaderías, ni tenía las documentaciones exigidas por ley.

Después se constató que trasladaban un aire de ventana, seis lavarropas automáticos, 11 aires acondicionados Split, 14 cocinas, cinco hornos electrónicos, nueve parlantes inalámbricos grandes, un microondas, un secarropas y un Smart tv de 43", entre otros elementos, todos de origen extranjero.

A todo esto, los uniformados de la Subcomisaría Puente Uriburu realizaron las diligencias procesales, con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el conductor y los pasajeros continuaron en circulación.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de contrabando”, con intervención del Juzgado Federal N° 2 de Formosa. (Con foto)







