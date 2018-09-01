Amplia agenda de actividades desarrolló Solís en Las Lomitas

El vicegobernador Eber Solís concretó este martes 16 una intensa agenda de actividades en la localidad de Las Lomitas, en la que lo acompañaron dirigentes de la Unidad Justicialista.

Durante todo el día se extendió la jornada, en la que encabezó varios encuentros con los vecinos y las vecinas, compartió la capacitación sobre la Boleta Única Papel (BUP), así como otras acciones en beneficio de la comunidad lomitense.

La primera de las actividades fue la recorrida por el Colegio Santa Teresita, donde se realizó el Programa “Consuma Conciencia” que organiza el Instituto de Asistencia Social (IAS) y donde se trata el tema del juego responsable, mediante una charla destinada a toda la comunidad educativa.

Luego, Solís compartió un cálido encuentro con los vecinos y vecinas del barrio El Triángulo de Las Lomitas, con quienes dialogó sobre la difícil situación que atraviesa el pueblo argentino a raíz de las políticas de ajuste del Gobierno nacional del presidente Javier Milei.

Y resaltó: “Al mismo tiempo, pusimos en valor el gran trabajo que juntos venimos realizando para seguir construyendo una provincia más justa y con más oportunidades para todos y todas”.

Entre los dirigentes que lo acompañaron estaba Jorge Martínez Meza, concejal electo por el Frente de la Victoria. También el Vicegobernador encabezó la charla sobre la implementación de la BUP.

Acerca de ella, sostuvo que se trata de “una nueva modalidad de votación que nos invita a informarnos y compartir saberes, para garantizar la voluntad popular y cuidar el derecho al voto”.

Y subrayó categórico: “Con la firme convicción de nuestro camino, junto al liderazgo de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, seguimos defendiendo con orgullo el Modelo Formoseño, que prioriza siempre al pueblo”.

Continuando con su recorrida, llegó al barrio Autoconstrucción, donde se organizó el bingo familiar del IAS, cuyo evento entrega importantes premios y contó con una destacada asistencia de público.

Después, entregó certificados de capacitación con miras a la inserción laboral y, a la par, se efectuó la presentación de nuevos cursos como panadería y mecánica de motos.



