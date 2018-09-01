Stands educativos en la Fiesta del Pomelo 2025

El Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) marcó una fuerte presencia en la reciente 41° Fiesta Nacional del Pomelo, evento organizado por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Turismo.

Fue a través del estudiantes y docentes de las Escuelas Agrotécnicas Provinciales (EAP) N° 1 “Combate de San Lorenzo” de Laguna Blanca, N° 5 de Colonia El Alba, N° 7 de Tres Lagunas, la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 9 de Laguna Blanca y la Escuela Agrotécnica de Laguna Yacaré, acompañados por integrantes de la Dirección de Educación Técnica (DET) y del Área de Logística, que armaron los stands para exponer las producciones que realizan en sus instituciones.

Al respecto, el profesor Pablo Barón Peña, director de Educación Técnica, expresó: “Para nosotros participar en estos eventos y mostrar un poco del gran trabajo que realizan docentes y estudiantes, durante todo el año, es importante porque primero los hace protagonistas y a la institución en sí, además de mostrar el trabajo relevante que hacen en el territorio”.

En ese sentido, destacó que “el compromiso, la dedicación, el entusiasmo que pusieron como comunidad educativa porque, si bien cada uno fue por su institución, ahí nos transformamos en una comunidad educativa de educación técnica que representó al Ministerio de Cultura y Educación, un esfuerzo colectivo que refleja los valores”.

Puso de resalto que “es un orgullo para nuestra educación técnica de calidad la presentación que hicieron los estudiantes y los colegas”, subrayando que “son la esencia del Modelo Formoseño”, ya que “fueron protagonistas y embajadores del trabajo, la creatividad y de una comunidad organizada que con solidaridad y unidad demuestran que se alcanzan grandes logros”.

Por su parte, el profesor Pablo Benítez, director de la EAP N° 1, afirmó que fue una experiencia muy positiva poder participar en esta Fiesta, en representación del MCyE, la DET y la Delegación Zonal Pilcomayo, ya que participaron alumnos del quinto, sexto y séptimo año en el stand institucional, pudiendo demostrar las diferentes actividades, explicar lo que ellos llevan a cabo dentro de la educación técnica.

La escuela también participó con una cantina dentro del predio donde los chicos estuvieron exhibiendo los distintos productos y el valor agregado que se le da a la materia prima que ellos mismos producen.

En tanto, el profesor José Luis Babugia, director de la EAP N° 5 de Colonia El Alba, manifestó: “Se convocó a un equipo de docentes y alumnos que comenzó con la organización de los productos que se llevarían: queso, salamín, dulce de leche, pickles, escabeche de pollo, lengua a la vinagreta, mermelada de remolacha, de zapallo, dulce de mamón y también verduras y hortalizas de estación como acelga, repollo, perejil, cebollita y otras cosas más”.

Marcó la importancia de participar en un evento tan importante, haciendo notar que “los alumnos son los verdaderos actores”. Por ello, realzó el hecho de “poder tener un intercambio con otras instituciones de conocimiento y prácticas”, así como también “la defensa de sus proyectos, oratoria y atención a los participantes en degustación, presentación, autoridades y público en general presentes, por parte de los alumnos Daiana Quintana, Horacio Bernachea y William Sánchez, además de los docentes Verónica Vallejos y Mario Sánchez”.

Agradeció al Concejo Deliberante, Municipalidad de El Colorado, Delegación Zonal, la DET y el MCyE, haciendo un apartado especial para el gobernador Gildo Insfrán, que “con el Modelo Formoseño y la educación pública, gratuita y de calidad, brinda lo mejor para todas las instituciones de la provincia”.

“Esto es el logro de todos los alumnos y docentes de la institución que día a día hacen todo lo posible para que esto salga a la luz y que esta casa de estudios surja, se fortalezca y llegue a un futuro no muy lejano de ser autosustentable”, significó.

En la misma línea, el profesor Guido Palacios, director de la EAP N° 7 de Tres Lagunas, agradeció a la DET y al delegado del Departamento Pilagás, por el acompañamiento para poder exponer trabajos que realizan los docentes y los estudiantes de esa institución y todos sus anexos ubicados estratégicamente en las diferentes colonias como el Anexo 1 en Laguna Gallo, el Anexo 2 en Villa Hermosa, el Anexo 3 en Salvación y el Anexo 4 en Lomo Zapatú.

“El Festival del Pomelo es una oportunidad para nuestra familia agrotécnica de mostrar a todos los ciudadanos de la provincia, del país e inclusive de otros países, lo que enseñamos dentro de los siete años de formación en este hermoso e importante trayecto técnico profesional que está estratégicamente pensado dentro de un modelo vanguardista de provincia”, concluyó.

Satisfacción

Asimismo, el profesor Rolando Núñez, director de la EPET N° 9 de Laguna Blanca, expresó “nuestra profunda satisfacción por haber sido parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, que es un evento que nos permite no solo compartir con la comunidad, sino también demostrar el compromiso, la creatividad y el esfuerzo de nuestros estudiantes y docentes”.

“Cada uno de los trabajos que hemos presentado para socializar es el fruto de un proceso educativo serio y colaborativo sobre todo, desarrollado en distintos ambientes formativos de nuestra institución –resaltó-. Pudimos acercar desde proyectos técnicos innovadores hasta muestras prácticas de lo aprendido en clases, mostrando con orgullo los conocimientos adquiridos y la capacidad para exponer de manera correcta todos estos contenidos con compromiso de varios días para participar activamente en este festival”.

Y valoró también “la guía de nuestros docentes, quienes con dedicación y vocación hacen posible todos estos logros”.

“Eventos como este reafirman nuestra misión educativa y nos llenan de alegría porque con vemos cómo la formación de los técnicos se convierte en una herramienta real para el desarrollo personal y colectivo”, enfatizó y agradeció al Gobierno provincial, al diputado Carlos Hugo Insfrán, la Municipalidad y el Concejo deliberante de la localidad.

Finalmente, la docente Rosmary Lerke, profesora de Agroindustria y encargada del Área de Producción Agroindustrial de la Escuela Agrotécnica Laguna Yacaré, destacó que este fin de semana tuvieron la grata oportunidad de participar en el Festival del Pomelo junto a dos estudiantes y la directora. “Realmente genera satisfacción evidenciar que hay un equipo de trabajo detrás de todo esto y que a pesar de ciertas implicancias que hacen al contexto de cada institución, no son un impedimento para promover este tipo de experiencias, donde se interactuó, se intercambió conocimientos y prácticas con colegas de otras instituciones”, aseveró.

“Como docentes siempre buscamos estimular a nuestros estudiantes en la curiosidad, inspiración y este tipo de participaciones realmente ofrecen una perspectiva que va más allá de las prácticas en el aula y de lo que vive cada estudiante en su entorno”, acentuó y añadió que “en lo personal, como docente, veo altamente satisfactoria y motivadora esta participación”.

Al concluir, remarcó que “desde los docentes de esta institución es nuestro deseo seguir apoyando este tipo de iniciativas que realmente son muy enriquecedoras. Gracias por el apoyo que se brindó y por darnos el espacio donde pudimos mostrar un poquito de todo lo que hacemos en Laguna Yacaré”, finalizó.







