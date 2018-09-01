El SIPEC desarrolló una nueva capacitación en el Hospital Distrital de Ibarreta





Destinada al equipo de salud y al personal policial para actualizar conocimientos sobre RCP y atención del paciente con politraumatismos.

Con una nutrida asistencia, el lunes 15 de septiembre, un equipo del área de Docencia del Sistema Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) brindó una importante capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y politraumatismos al personal de salud del Hospital Distrital de Ibarreta.

En la misma, también estuvieron presentes los agentes de la Policía de la provincia de Formosa que prestan servicio en esa localidad, que participaron activamente, sumándose a otra exitosa jornada de formación, organizada por el SIPEC y que se replica en distintos puntos del territorio, de manera programada.

“Como venimos haciendo, el objetivo es actualizar y ampliar los conocimientos del personal de salud en cuanto a la aplicación de las maniobras de RCP. Al mismo tiempo, como en este caso, enseñar esa técnica a otros grupos que participan de la charla a fin de brindarles las herramientas adecuadas para asistir a las personas que, por distintas causas, pueden sufrir un paro cardiorrespiratorio y encontrarse en riesgo de muerte”, explicó el director del SIPEC, el doctor Daniel Figueroa.

En cuanto a la asistencia del paciente que sufre politraumatismos, destacó que “las primeras atenciones que se hacen son cruciales para estabilizarlo y sobre todo, para ayudar a disminuir las complicaciones secundarias y las secuelas que puede tener posteriormente”.

“Por eso, estos temas son fundamentales y es de suma importancia, que tanto el equipo de salud como, en este caso, el personal policial, esté correctamente capacitado para asistir adecuada y efectivamente a las personas que se encuentra en ese tipo de situaciones en la que su vida corre peligro”, aseguró.

Acerca del encuentro, valoró “la concurrencia masiva que hubo por parte del personal de ambas instituciones. Fue realmente un éxito porque se pudieron actualizar saberes e incorporar nuevos conocimientos en cada uno de los temas, más allá de que se hizo hincapié en la atención que debe darse a los pacientes politraumatizados”, expuso.

Y añadió, a modo informativo, que este martes 16 de septiembre se llevó a cabo una jornada similar en la localidad de Buena Vista, “pero esta vez, dirigida a estudiantes secundarios”.

Instancia de prácticas con simuladores

Por su parte, la directora del Hospital de Ibarreta, la doctora Vivian González, destacó la modalidad de taller que tuvo esta capacitación “en el que pudo hacerse la simulación con muñecos y sabemos, que la práctica en estos casos es fundamental”.

Asimismo, remarcó la importancia del desarrollo de este tipo de capacitaciones para crear conciencia, informar y educar, no solo a algunos grupos, sino a toda la comunidad “de la necesidad de saber aplicar estas técnicas de forma correcta y oportuna para salvar la vida de otras personas”, insistió.

“En nombre de todo el equipo de salud del Hospital de Ibarreta, hacemos llegar nuestro agradecimiento al SIPEC en primer lugar, como también al personal policial por su participación y por su compromiso con nuestra comunidad”, manifestó la funcionaria al concluir.







