A pura música y alegría, miles de jóvenes disfrutaron de la "Guerra de Colores"

Este miércoles el playón municipal se tiñó de color y alegría, cuando miles de adolescentes de diferentes colegios secundarios de la ciudad de Formosa se reunieron para celebrar la semana del estudiante y la llegada de la primavera.

El masivo evento, que fue organizado exitosamente por la agrupación juvenil “Fuerza Joven” y distintas áreas de la Municipalidad, se denominó “Guerra de colores”, y consistió en una fiesta de pinturas y agua, sumado a diversas actividades recreativas que generó la euforia y algarabía de los alumnos presentes.

Este gran encuentro contó con la musicalización de reconocidos Dj’s, la animación de varios locutores y la ayuda logística de los profesores de educación física que le pusieron toda la alegría y responsabilidad a esta celebración, que ofreció premios para los estudiantes, puntos de hidratación y refrigerio de frutas frescas.







