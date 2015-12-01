Cattáneo resaltó que el nuevo polideportivo cubierto del barrio Simón Bolívar será un espacio de encuentro e inclusión

La secretaria de Acción Social de la comuna capitalina, Paula Cattáneo, destacó que el nuevo polideportivo cubierto inaugurado este miércoles en el barrio Simón Bolívar, el cual quedará bajo la órbita de su área, será un espacio de encuentro para toda la comunidad, con programas orientados al bienestar, la inclusión y la salud preventiva.

En primer lugar, la funcionaria valoró que este flamante polideportivo, habilitado por el gobernador Gildo Insfrán y el intendente Jorge Jofré, es una obra concluida íntegramente con fondos municipales debido a la eliminación de los recursos nacionales para obras públicas dispuesta por el gobierno de Javier Milei.

“El polideportivo va a quedar a cargo de Acción Social. Tuve una reunión con los vecinos para pedirles colaboración en el cuidado del predio y la realización de actividades en conjunto”, añadió.

Del mismo modo, manifestó que los vecinos resaltaron el valor de contar con un equipo municipal que dialogue de manera directa y acerque iniciativas concretas al barrio, destacando que este tipo de proyectos generan sentido de pertenencia y promueven la participación activa de la comunidad.

Seguidamente explicó que el nuevo espacio no será únicamente un lugar para la práctica deportiva, sino también un centro abierto a propuestas sociales y terapéuticas. “Vamos a incorporar gimnasia terapéutica y también espacios terapéuticos para personas con discapacidad”, remarcó.

Cattáneo, además, expresó su reconocimiento al gobernador Gildo Insfrán por el acompañamiento y la coordinación entre provincia y municipio, resaltando que ese trabajo conjunto permite ampliar el alcance de los programas y multiplicar los beneficios en los distintos barrios de la ciudad.

“Este polideportivo no es solo una obra de infraestructura, es un punto de encuentro donde vecinos y vecinas podrán compartir actividades, fortalecer vínculos y mejorar su calidad de vida”, concluyó la secretaria de Acción Social.



