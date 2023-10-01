El Consejo Directivo Nacional de UDA se reunió para analizar la situación educativa y definir lineamientos gremiales.

El miércoles 6 de agosto, se llevó a cabo en la sede nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA) la reunión del Consejo Directivo Nacional, que contó con la participación de los secretarios generales de todas las seccionales del país y la Comisión Directiva Central.

Durante la jornada, se desarrolló un amplio análisis de la coyuntura educativa, la paritaria docente a nivel nacional, la política y estrategia gremial, el estado actual del sistema educativo y la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras de la educación en las distintas jurisdicciones provinciales.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la preocupación por el deterioro económico de la familia docente. Los representantes coincidieron en la necesidad urgente de sostener un esfuerzo colectivo y permanente para impedir que los haberes permanezcan por debajo de la línea de pobreza.

Asimismo, se debatieron lineamientos estratégicos en materia sindical y se definieron acciones concretas de acompañamiento a las seccionales que actualmente se encuentran en procesos de negociación o conflicto salarial.

Al finalizar el encuentro, Romero dijo que “nuestra organización sindical se encuentra en permanente movimiento y en trabajo constante por la defensa de los derechos individuales y colectivos de las y los docentes”.