Presentaron el taller literario de cuento y poesía “Letras del Viento Norte”

Desde la Subsecretaría de Recursos Humanos de la provincia de Formosa invitan a participar del taller literario de cuento y poesía “Letras del Viento Norte” y 4ta Edición del Concurso 2025, que buscan “promover la lectura y el desarrollo personal dentro de nuestra comunidad de empleados públicos”.

Así lo señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la licenciada Gladis Mazza, titular del área, quien encabezó el acto de presentación de esta propuesta. Su apertura fue realizada este jueves 14, en horas de la tarde, en el Salón Auditorio de la Jefatura de Gabinete, ubicado en la calle Belgrano 876 de la ciudad de Formosa.

“Estamos reeditando por cuarto año este concurso literario destinado a empleados públicos tanto activos como pasivos, con la intención de hacer este reconocimiento al trabajador público, a través por ejemplo, de sus competencias literarias”, explicó la funcionaria.

Comentó también que, “en particular, estamos proponiendo que inicien con cuatro talleres obligatorios para poder integrar las producciones al concurso que tienen que ver con el abordaje del cuento y de la poesía”.

Es decir que durante el taller se abordarán desde las cuestiones básicas hasta la estructura de estos géneros literarios; y consignó que serán “dos encuentros para cuentos y dos para poesía. De ese modo, una vez finalizados, los participantes entregarán sus producciones que serán parte del concurso”.

El objetivo, en resumen, es que “este concurso termine y finalice con la entrega de menciones a los ganadores para el Mes del Empleado Público”, cuya fecha concretamente se celebra el 17 de septiembre.

Por otro lado, detalló que los talleres los dicta la profesora en Letras, Vanina Rojas, a quien también la acompañarán “otros docentes del género literario que se sumaron para hacer este trabajo”, y, a su vez, agregó que se trabajará mucho “en la parte de lectura y narrativa, algo muy necesario después para la escritura”.

“Así que va a ser una experiencia innovadora la de este año, porque también la profesora ya va a contar con dos colegas más que se suman para acompañar este proceso”, añadió.

Para concluir, reiteró la invitación a “todos los trabajadores públicos”, resaltando que “tenemos algunos extrabajadores públicos ya jubilados que abrazan esta propuesta y se integran” a ella.



