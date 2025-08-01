Continúan las clases del taller “Sentir Flamenco”





El taller de “Sentir Flamenco” de la Subsecretaría de Cultura, cuya propuesta integrará el evento que congregará a todos los talleres del área a desarrollarse el sábado 23 de agosto, a las 19 horas, continúa con sus clases.

Mayra Figueredo, quien es profesora de flamenco y responsable de dicho taller, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y dijo que se están preparando para lo que será ese evento estelar que ya tiene fecha confirmada.

En ese sentido, comentó que bailarán tango flamenco como la rumba y también unas bulerías, que son un estilo del flamenco caracterizado por su ritmo rápido y alegre.

Resaltó que quienes participan “están preparadas para lo que será esa presentación estelar. Serán 45 bailarinas en escena”.

Y recordó la profesora que continúan con normalidad las clases, “los días martes y jueves de 18 a 20 horas en el Galpón C libre y gratuito, dirigido a adolescentes y adultos”.











