Primer encuentro organizativo para las Olimpiadas del Mes del Empleado Público 2025





El próximo 5 de septiembre comenzarán las “Olimpíadas Deportivas Mes del Empleado Público 2025” que se extenderán hasta el 25 del mismo mes, en la ciudad de Formosa. El evento es organizado por el Gobierno de Formosa, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS).

Por este motivo, en la tarde del jueves 14 de agosto, se realizó una reunión organizativa en el Anexo del Instituto de Asistencia Social, donde participaron delegados de todos los ministerios y organismos del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia.

Al respecto, el contador Isidro Ríos, director de Comercialización del IAS al dialogar con AGENFOR explicó que “esta fue la primera reunión con los delegados” añadiendo que “asistieron todos, así que la expectativa es buena para comenzar a trabajar conjuntamente con ellos”.

Asimismo, comentó que “las disciplinas deportivas se jugarán en diferentes complejos deportivos”, y nombró “el fútbol, tanto masculino como femenino, en sus diferentes categorías; el básquet; vóley; pádel y hockey”.

En esta línea, señaló que “los predios que se utilizarán serán en el AMEIAS, los estadios Cincuentenario y Centenario y el complejo deportivo de pádel y hockey del Gobierno de Formosa”.

Agregó también que “se incluirán carreras, torneo de bochas, newcom y más”.

Ríos recordó que “las olimpiadas del año pasado fueron un desafío enorme, porque se invitó a todos los ministerios y organismos, donde participaron más de dos mil empleados públicos”, y resaltó que “fue un éxito y así será este año también”.

Y subrayó que “es muy lindo poder compartir con los colegas de diferentes organismos, y eso es lo que se busca dentro del Modelo Formoseño: la confraternidad”, cerró.



