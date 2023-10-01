Los detuvieron por tener causas pendientes con la Justicia

• Hubo procedimientos en Gran Guardia y la ciudad de Formosa





Efectivos policiales detuvieron a tres hombres por estar imputados en distintos ilícitos, en el marco de controles y patrullajes a lo largo de la geografía provincial.

En el primer caso, integrantes de Dirección General Policía de Seguridad Vial, Delegación El Cruce, demoraron sobre las rutas Nacional N° 81 y su intersección con la Provincial N° 16 al conductor de un Renault Logan de 49 años.

Según la base de datos de la Dirección General de Informática, el hombre registraba pedido de comparendo en una causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía N° 2 y de captura en una causa judicial por “Lesiones agravadas, amenazas y daño”.

A raíz de la situación, el personal de la Subcomisaría Gran Guardia se hizo cargo de las actuaciones y trasladó al detenido hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal y alojado en una celda.

La segunda intervención se produjo luego que el empleado de una ferretería de la calle San Martín al 900, de la ciudad de Formosa, sorprendiera a un joven de 18 años en pleno intento de robo, que terminó detenido mediante la rápida respuesta de los uniformados de la Comisaría Seccional Primera.

El último hecho ocurrió cuando integrantes de la Brigada de la Delegación Unidad Regional Uno del Distrito Cinco detuvieron a un joven de 21 años, en el barrio 20 de Julio de esta ciudad.

Fue durante la investigación de una causa judicial por “Hurto”, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto).



