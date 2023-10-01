La Municipalidad continúa con el programa de poda correctiva de árboles

La Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Parques y Espacios Verdes, continúa activamente con la poda correctiva invernal de árboles dentro del programa planificado que se desarrolla todos los años, y acudiendo a los pedidos de vecinos y vecinas de la ciudad.

Al respecto, la directora de Espacios Verdes de la comuna capitalina, Mercedes Casals, detalló: "Es fundamental realizar los trabajos de poda, ya que permiten despejar el alumbrado público, lo que aporta en seguridad; mejora la visualización de la señalética urbana; y también posibilita que los ejemplares se mantengan saludables.

Consultada sobre cómo se estructura la época de poda, la funcionaria explicó que "se aprovecha la estación fría porque el árbol no sufre tanto el calor intenso que caracteriza a nuestra zona, teniendo en cuenta que la savia entra en un reposo de invierno, por lo que es ideal para programar este accionar".

"El servicio es completamente gratuito, lo que genera una alta demanda, por ello pido paciencia a la ciudadanía que nos han solicitado la prestación. Asimismo, aquellos interesados en cortar las ramas o extraer un tronco pueden llamar al 0800-9999-147 (Centro de Atención al Vecino) o acercarse presencialmente a las oficinas", agregó Casals.

Para concluir, cabe recalcar que, los restos de poda generados por particulares deben ser gestionados a través del área de Gestión Ambiental, mientras que la leña y ramas de los trabajos municipales son reutilizados para la carpintería y compostaje ambiental.







