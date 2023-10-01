Clorinda: Intentó robar en un comercio y lo aprehendieron con droga

• Ocurrió en la intersección de las calles Italia y Sarmiento





Integrantes del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona Dos de Clorinda detuvieron a un joven de 19 años y secuestraron envoltorios de marihuana, durante un frustrado intento de robo de un comercio, donde fue fundamental la intervención de la dueña del negocio.

El hecho ocurrió el miércoles último, a las 00:20 horas, cuando los policías acudieron a un requerimiento en la intersección de las calles Italia y Sarmiento de la segunda ciudad, donde la comerciante tenía demorado a un sujeto.

Durante el cacheo preventivo, los uniformados hallaron entre sus prendas de vestir dos envoltorios con una sustancia vegetal.

Personal de la Delegación Drogas Peligrosas realizó la prueba con reactivos químicos y determinó que se trataba de marihuana.

El detenido fue notificado de su situación procesal y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales.



