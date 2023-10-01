La música litoraleña llega a La Mandinga Maru Figueroa presenta su nuevo disco

Desde Entre Ríos llega Maru Figueroa presentando su nuevo disco Barranca y arenal, YANANTIN. Un paseo por la música del litoral en guitarra sola y canciones. Desde Zitarrosa hasta Fito Páez pasando por Jorge Mendez y Monchito Merlo en versiones únicas junto a composiciones de autoría propia.

Maru Figueroa es guitarrista, compositora y docente. Se dedica a la interpretación, investigación y difusión de la música del litoral argentino. Logra, con un estilo único, poner en diálogo y fusionar con delicadeza la experiencia académica y la canción popular de su tierra.

El tercer material solista de la artista entrerriana lleva el nombre Yanantin, un vocablo originario que señala el carácter relacional de todo lo que existe, ya que siempre se necesita de la solidaridad del mundo para existir. La integración de distintos aspectos complementarios: un cruce entre lo instrumental y lo cantado, combinando composiciones propias con obras de autores como Alfredo Zitarrosa y Monchito Merlo, además de canciones de referentes de su generación.

Por ello el centro cultural La Mandinga propone para el próximo sábado 9 de agosto una Jornada Litoraleña, que iniciará a las 16 hs con un taller seminario "Guitarra Litoral" dictado por Maru Figueroa. Luego a las 21:30, en el escenario de la sala de teatro tendrá lugar el “Gran Concierto Compartido”, con la presentación del nuevo disco Barranca y Arenal YANANTIN, acompañada por el dúo de los músicos formoseños German Arriazu y Rocio Ledesma. Y para el cierre de la noche se propone un “Cantobar Acústico” en la Cantina de Colombina, en el patio del centro cultural.

El taller seminario de guitarra trabajará sobre la guitarra acompañante en la chamarrita y en el chamamé. La propuesta será explorar recursos rítmicos, melódicos y armónicos para enriquecer los arreglos con texturas alternativas y creando introducciones instrumentales adecuadas al estilo. Destinado a: músicos populares, estudiantes de música, músicos vocacionales y profesionales, docentes de música y cantantes. Es un taller arancelado, con una duración de 2 horas. Las inscripciones se realizan al 3435054604 o a través del Instagram @maruka.figueroa.

A partir de las 21.30, la música litoraleña será la protagonista con un concierto brindado por consagrados representantes de este ritmo. Junto a la entrerriana se presentarán, desde Formosa, el dúo conformado por German Arriazu, en guitarra y Rocio Ledesma, en voz, quienes presentarán un exquisito repertorio de música popular, folklore y tango.

y como broche final el cierre tendrá la singularidad de poder disfrutar de un Cantobar Acústico en la Cantina de Colombina, es decir, continuar escuchando a los artistas, pero ya acompañado de algo rico para compartir.

Con la finalidad de garantizar la accesibilidad del público en un contexto de crisis y de emergencia cultural, los consagrados artistas decidieron realizar el concierto a la gorra, es decir, una colaboración consciente a la medida de la posibilidad de cada persona. Es una manera de que la comunidad se sienta invitada a ver, sentir, experimentar, disfrutar una expresión artística, sin ningún tipo de restricción o diferencia.



