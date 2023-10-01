"Chau Misterix" regresa a la escena formoseña. 8 de agosto – 21:00 hs – Teatro de la Ciudad.
El clásico de la dramaturgia argentina vuelve reversionado y ambientado en Formosa, con un impactante despliegue técnico donde convergen música en vivo, proyecciones audiovisuales y un diseño lumínico envolvente. La función será el jueves 8 de agosto, a las 21:00, en el Teatro de la Ciudad.
Sinopsis:
En esta nueva lectura situada en Formosa, Chau Misterix pone el foco en la imaginación como refugio y en la tensión entre la épica de la aventura y la áspera materialidad de la vida cotidiana. El protagonista se aferra a su héroe de infancia —Misterix— para sobrevivir a la frustración, al desamor y a los mandatos sociales, mientras la ciudad, sus ritmos y sus sonidos reales lo empujan a elegir entre la fantasía y la madurez. La obra propone un viaje emotivo y sensorial, cruzando lenguajes escénicos que potencian el pulso íntimo y cómico del texto.
Un cruce de lenguajes escénicos:
La puesta 2025 de Chau Misterix integra la música, proyecciones audiovisuales y un tratamiento lumínico cinematográfico, construyendo una experiencia inmersiva que dialoga nuestra idiosincrasia formoseña.
Ficha técnica:
Elenco: Rubén Parra, Laura Borrini, Florencia Sosa y Tincho Iza.
Dirección: Tincho Iza.
Dramaturgia original: Mauricio Kartún.
Música / Diseño sonoro: Alejandro Bogado.
Diseño audiovisual: Ramiro Silva/Laura Borrini.
Diseño de iluminación: Omar Giménez.
Escenografía: Patricia Velázquez.
Producción general: STAMPA PRODUCTORA.
Duración: 60 minutos.
Clasificación: +16.
Entradas:
A la venta en la plataforma online: www.quieroyaeventos.ar ; en “Señor Espacio” (Peatonal Rivadavia 547) o en la boletería del Teatro ese mismo día.