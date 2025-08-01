Hubo más secuestros y detenidos en la investigación de un caso abigeato

Se obtuvieron nuevos resultados en la continuidad de la investigación

Efectivos de la Unidad Especial Asunto Rurales (UEAR), delegaciones Loma Monte Lindo y Loma Senes, aprehendieron a dos sujetos y secuestraron siete animales vacunos, dos equinos, prendas de vestir, tres ensillados, un aparejo, cinco armas blancas y dos armas de fuego.

Fue durante dos allanamientos que se realizaron el lunes y este martes por la tarde, en el marco del delito de “Abigeato Calificado”, que tuvo como damnificado a un ganadero de Gran Guardia.

Todo fue documentado por personal de la Delegación Policía Científica, se trasladó a los hombres y los secuestros hasta la dependencia policial.

Cabe recordar que el primer allanamiento se produjo el domingo último en un establecimiento ganadero ubicado en la Ruta Nacional N° 81 al 1.260 de la mencionada localidad, donde aprehendieron a un hombre, secuestraron cinco revólveres calibre 22 y 38 milímetros, una escopeta, cartuchos, vainas servidas, un freezer, productos cárnicos, cinco vacas y dos caballos.

En todos los procedimientos, los detenidos y secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



