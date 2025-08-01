La Policía detuvo a tres sujetos y secuestró marihuana

Los procedimientos se concretaron en medio de recorridas preventivas

Integrantes de la Zona Uno del Comando Patrulla Seguridad Urbana detuvieron a tres sujetos con varios gramos de marihuana, en distintos sectores de la segunda ciudad.

El primer procedimiento se concretó el lunes último, alrededor de las 16:00 horas, cuando los policías realizaban recorridas por el barrio El Porteñito, donde identificaron a un hombre de 38 años, a quien se le realizó el cacheo y se constató que tenía marihuana en su poder.

Luego, cerca de las 21:00 horas, en El Porteño Sur identificaron a otro hombre de 30 años que también poseía un envoltorio de polietileno con estupefaciente.

Por último, los uniformados recorrían el barrio San Miguel cuando identificaron a un individuo, de 33 años, que también llevaba cannabis sativa.

En todos los casos, se contó con la colaboración de la Delegación Drogas Peligrosas, mientras que los demorados quedaron a disposición de la Justicia provincial.



