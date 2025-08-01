Aprehendieron a dos sujetos y secuestraron un revólver

El procedimiento fue realizado durante recorridas de prevención

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación San Martín Uno, detuvieron a dos sujetos: uno por realizar disparos con un revólver calibre 38 desde su casa y al otro por amenazar e intentar agredir a los policías en la dependencia policial.

El hecho ocurrió el lunes último, cerca de las 21:30 horas, cuando se escucharon las detonaciones en medio de recorridas preventivas, razón por la cual primero se entrevistó al propietario y luego se constató durante el cacheo que tenía el arma de fuego con cargador y tres cartuchos.

También se halló en uno de sus bolsillos dos cartuchos de una escopeta, por lo que se procedió al secuestro del arma y los demás elementos.

Después, en medio de las actuaciones procesales, llegó otro individuo hasta la dependencia, descendió de un vehículo, insultó a los efectivos, exigió la liberación de su compañero, intentó agredirlos y terminó detenido.

Ambos sujetos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



