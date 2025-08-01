Este sábado habrá un Ecopunto especial en la Plaza San Martín por el Mes de las Infancias

Este sábado, de 8 a 18 horas, la comuna capitalina habilitará un Ecopunto especial en la Plaza San Martín por el Mes de las Infancias para recibir materiales secos y reciclables que aporten los vecinos y vecinas, profundizando de este modo la campaña que tiene como fin lograr una ciudad más limpia y sustentable.

En ese sentido, la Coordinación de Ambiente y Transición Energética Municipal precisó que se recibirán todo tipo de materiales para recuperar, como retazos de tela, cartón, papel, plásticos, tapitas, film, latas de aluminio, llaves, vidrio, pilas y aceite de cocina en botellas.

También en esta jornada especial se recibirán juguetes que luego serán donados. Además, habrá juegos recreativos creados con materiales reciclados para que disfruten los más chicos.







