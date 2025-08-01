La Liga Formoseña de Fútbol - invitación a la prensa y aficionados

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) invita a los medios de comunicación y al público a presenciar el cruce de ida de la selección local ante el combinado de El Dorado (Misiones), que se disputará este miércoles desde las 15 h en el estadio del Club Sol de América, ubicado en el Lote 34, en el acceso norte de la ciudad de Formosa, en el juego correspondiente a la Copa País 2025.

Vale destacar que el ingreso al personal de la prensa es libre, pero previamente deberán ser registrados por las autoridades correspondientes. Asimismo, gracias al esfuerzo de la LFF, los aficionados tendrán que abonar un monto mínimo de 5 mil pesos, ya que el Consejo Federal de AFA recomendó a las ligas cobrar un monto estimado de 12 a 15 mil pesos por boleto.







