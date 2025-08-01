Exitosa agenda de trabajo desarrolla la CAMEFOR en Formosa

La Cámara de Mujeres Empresarias, Profesionales y Emprendedoras de Formosa (CAMEFOR), indicó que vienen demostrando con su accionar su compromiso con el desarrollo de una cultura emprendedora y empresarial en la Provincia de Formosa, a través de actividades de sensibilización, estudio y capacitación en el proceso emprendedor y la consolidación del entramado empresarial, para abordar el desarrollo de cada negocio de manera profesional, sustentado por herramientas innovadoras y actuales.

En ese contexto, fue lanzado recientemente el Programa de Entrenamiento en Negocios, PROEN, con setenta inscriptos con modalidad presencial, en el colegio de arquitectos. Se trata de un proyecto de entrenamiento en negocios porque con esto tenemos cubierto todo lo que necesita saber un emprendedor, con relación al liderazgo, marca, todos los caminos hasta la conformación de una PYME.

Norma Rios, presidenta de CAMEFOR, indico que el ProEN tiene como objetivo general, contribuir a la formación de emprendedores/empresarios con conocimientos y manejo de herramientas para el ejercicio de una gestión integrada y sistémica de sus negocios, que contemple, un autoliderazgo y un liderazgo de equipos de trabajo, una comunicación empresarial asertiva, una planificación estratégica del negocio (emprendimiento/empresa, una gestión eficaz y eficiente desde lo económico-financiero, comercial, gestión del capital humano y tecnológico.

DESTINATARIOS

El ProEN está dirigido a todas aquellas personas que se encuentren promoviendo un emprendimiento o tengan una empresa en marcha, como asimismo a estudiantes avanzados o profesionales noveles que deseen adquirir herramientas vinculadas al mundo de los negocios.

Norma Ríos recordó que este Programa se desarrolla a través de un convenio con el ministerio de Economía de la Provincia de Formosa, constituyendo un hito importante para la formación de quienes quieren crecer a través de sus emprendimientos comerciales.

En ese orden de cosas, Norma explicó que dentro de la agenda de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, el 26 del corriente desarrollaran el Congreso Internacional de la CAMEFOR, evento del que dará mas información, en breve a través del desarrollo de una conferencia de prensa.



