Intenso operativo municipal está beneficiando a los barrios 8 de Marzo, 6 de Enero y 20 de Julio

La Municipalidad de la Ciudad viene desarrollando, desde comienzos de semana, un operativo integral que incluye la puesta a punto de servicios en tres barrios de la zona norte, 6 de Enero, 8 de Marzo y 20 de Julio, el que involucra a distintas dependencias de la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina.

Gerard Schneider, de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública del municipio, precisó “desde el lunes tenemos en curso un nuevo operativo integral, en el que intervienen todas las áreas de Servicios Públicos, incluyendo Parques y Espacios Verdes, Electrotecnia, Gestión Ambiental y Barrido”, detalló. “En lo que a Mantenimiento de la Vía Pública respecta, nos compete, entre otros, el cuneteo manual y mecánico, que estamos realizando hoy miércoles en el B° 6 de Enero”.

“Además – agregó – estaremos toda la semana reparando la totalidad de las arterias en los tres conglomerados, destacando que aun la superficie está blanda, producto de las recientes lluvias, lo que genera un leve retraso en el trabajo, pero mañana se va a enripiar de igual manera la calla Ana E. de Cánepa, en el 6 de Enero, en un total de 300m”, adelantó el funcionario.

“También tenemos máquinas que actualmente están trabajando en el B° 8 de Marzo con mejora de calles, tarea que arrancará mañana jueves en el B° 20 de Julio”, agregó Schneider para concluir.

Por su lado, la Secretaría de Acción Social acompaña las tareas que se vienen llevando a cabo en esos barrios, por lo que, integrantes del equipo interdisciplinario del área, entablaron diálogo con vecinos del sector. Mayra Retamoso, una de sus miembros, dijo “estuvimos pidiendo colaboración a vecinos y vecinas para erradicar los microbasurales, para que liberen parterres y veredas aportando limpieza al cuneteo que realiza el equipo, como también al cuidado general de las calles”, finalizó.



