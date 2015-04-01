A pleno sol y alegría, Abogados celebraron su tradicional asado familiar

En el marco de los festejos por el Mes del Abogado, este domingo 31 de agosto, en las instalaciones del Polideportivo 28 de mayo, se llevó a cabo el tradicional asado que reúne a toda la familia que compone el Consejo Profesional de la Abogacía.

Desde el predio, el Presidente del Consejo Profesional de la Abogacía, Doctor Horacio Gorleri, destacó la realización de este encuentro familiar, que se desarrolló con buen clima pese a los pronósticos de lluvia.

“Estamos muy agradecidos a los presentes; hay colegas del interior que se acercaron. Nuestro compromiso es con los colegas. Defendemos el ejercicio de la profesión, promovemos la ética profesional y reconocemos el enorme trabajo de capacitaciones que se realiza a lo largo del año”, enfatizó Gorleri.

La Doctora Stella Zabala, Fiscal de Estado de la Provincia, expresó su satisfacción por el encuentro: “Estuvimos celebrando el Día del Abogado con un asado familiar. Contentos y felices de compartir. Hay mucha gente con convicción que defiende la justicia, que quiere lo mejor y tiene un fuerte sentido de justicia social, especialmente en los tiempos que corren”, deslizó.

“Cuando elegí la profesión de abogada la adopté con mucho amor y convicción. He tenido la suerte de desempeñarme en diferentes ámbitos de la justicia, como defensora, secretaria y jueza. Ahora defiendo los intereses de la Provincia que tanto quiero y siento como propia”, añadió Zabala.

Además, subrayó la inclusión de ejes de paridad de género en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia: “Estoy absolutamente contenta de que esto sea así. Las mujeres hemos luchado durante muchos años, y ver que la Constitución consagra derechos es un adelanto enorme”, valoró.

A su turno, la Doctora Sandra Báez, vicpresidenta del Consejo de la Abogacía, destacó el éxito del almuerzo, con la numerosa presencia de colegas y sus familias. “Fue un día para disfrutar; afortunadamente no llovió. Disfrutamos de un buen asado y de conversaciones para todos los gustos. Hubo entretenimiento para los chicos, torneo de trucos para los más grandes y muchos regalos para sortear gracias a nuestros auspiciantes”.

Finalmente, el Doctor Martín Rivarola Lima, vicepresidente de la Comisión de Jóvenes, comentó que este tipo de encuentro sirve como espacio de distensión y camaradería entre los colegas. “Nos relajamos y pasamos un lindo momento en familia en este asado. Es la previa para el sábado 6, cuando en el local de La Nueva Recova se celebrará la fiesta para los jóvenes abogados”, anticipó.







