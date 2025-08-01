Esclarecieron un caso de robo en el Distrito Cinco

• Fue durante recorridas preventivas a metros de la Ruta Provincial N° 2

Integrantes de la Zona Cinco del Comando Radioeléctrico Policial secuestraron dos llantas de auto, un bolso de viaje, una lona, cortinas y herramientas ocultas entre las malezas.

El procedimiento se concretó alrededor de las 01:25 horas del lunes último, en medio de recorridas preventivas por los distintos sectores y barrios de la ciudad.

A metros de la Ruta Provincial N° 2, en pleno Distrito Cinco, los policías observaron en un sector descampado varios objetos y al verificarlo descubrieron que eran dos llantas de automóvil, que interesan en una causa judicial por “Robo”, que se instruyó en la Comisaría Seccional Quinta.

También hallaron un bolso de viaje, cortinas, un plumero, palas, un organizador metálico y un soporte de plancha.

Todos los elementos fueron secuestrados y trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)



