Dos dealer fueron sorprendidos con droga en Pirané

• La investigación incluyó un allanamiento

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas secuestraron una motocicleta Yamaha Cygnus Ray, detuvieron a un hombre, retuvieron a un adolescente y secuestraron marihuana apta para la obtención de más de 86 dosis, en el barrio Centro de Pirané.

El procedimiento tuvo lugar sobre la calle Roque Sáenz Peña y San Lorenzo, donde interceptaron a dos jóvenes en una motocicleta, quienes terminaron demorados tras un frustrado intento de fuga.

Después se constató que tenían nueve envoltorios de marihuana, dos teléfonos celulares y dinero en pesos.

La situación fue informada al juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien direccionó el procedimiento.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que se entregó al adolescente a sus familiares en carácter guarda tutelar.

Luego el magistrado evaluó los elementos de prueba y otorgó una orden de allanamiento en una vivienda del barrio Samuel Guerrero, a cargo de los integrantes antinarcóticos, con la colaboración del personal de la Unidad Regional Dos y Comando Radioeléctrico Pirané.

Durante la medida judicial se secuestraron otros cuatro envoltorios de marihuana, de cuya cantidad se pueden armar más de 150 dosis, cuatro plantines de la misma sustancia, una balanza de precisión, retazos de polietileno de diferentes colores, dos platos con restos de cocaína, entre otros elementos de interés.

Esta intervención es fruto del trabajo coordinado entre la comunidad, la Justicia provincial y la Policía provincial, en resguardo de la salud de los formoseños.



