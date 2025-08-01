Detuvieron a dos sujetos y secuestraron una moto y motopartes

• La participación ciudadana y la rápida respuesta policial fueron fundamentales

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a dos hombres, secuestraron una motocicleta, partes de otra, herramientas y marihuana, en el marco de distintas intervenciones.

El primero de los procedimientos se concretó por el robo de una Corven Energy del barrio Nueva Formosa y la investigación incluyó un allanamiento en el Eva Perón.

Tras la denuncia, los policías entrevistaron a vecinos y verificaron las secuencias de las cámaras de seguridad, trabajo que permitió establecer la identidad de los sospechosos y el domicilio.

Durante una vigilancia discreta en la zona, vieron salir de la casa a uno de los presuntos autores y lo aprehendieron.

Los datos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien ordenó el allanamiento.





Requisa

La medida judicial fue realizada el lunes último por la tarde y estuvo a cargo de los integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales y la Dirección General Policía Científica, en una vivienda ubicada en el barrio Eva Perón.

Allí detuvieron a un sujeto, secuestraron partes de la moto sustraída y herramientas.

También hallaron un envoltorio con droga y un cigarrillo de fabricación casera, los cuales fueron sometidos a reactivos químicos por personal de la Dirección General Drogas Peligrosas, que arrojaron resultado positivo a marihuana.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luís Molina, y se inició una causa paralela por “Infracción Artículo 14 Segundo Párrafo de la Ley 23.737”.





Virgen del Rosario

El otro caso se produjo en la madrugada de este martes y permitió recuperar una motocicleta de 150 cilindradas, sustraída de una vivienda en Blas Parera al 1.200 del barrio Virgen del Rosario.

Tras el ilícito, los investigadores acudieron con rapidez y los vecinos aportaron las filmaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes.

De esa forma, se halló el rodado que dos sujetos abandonaron en las inmediaciones, en un terreno baldío.

En ambos casos, secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales, se notificó a los detenidos de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







