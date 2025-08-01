El SPAP realizó un importante trabajo de reemplazo de red colectora de cloaca en la ciudad de Clorinda

El Servicio de Agua Potable y Saneamiento del Gobierno de Formosa (SPAP) realizó en la ciudad de Clorinda un importante trabajo que consistió en el reemplazo de una red colectora de cloaca principal con un diámetro de 300 milímetros.

En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el jefe del SPAP en la segunda ciudad de la provincia, el contador Sergio Baglieri, estuvo al frente de este proyecto en la 742 Viviendas, comenzando en la esquina de la capilla Inmaculada Concepción y se extiende hasta el barrio Nazareno.

“Todo el trabajo se realiza por debajo del asfalto y de la ruta”, aclaró el funcionario, quien precisó que “aproximadamente 700 metros de una red existente que ya se encontraba muy deteriorada por el paso del tiempo fue reemplazada por otro material, que es PAD (Polietileno de Alta Densidad).

En ese sentido, declaró que esta red colectora de cloaca es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento en la ciudad de Clorinda, mejorando la infraestructura y evitando posibles problemas de funcionamiento o daños ambientales.

Y detalló también que el método de trabajo realizado fue a través de la excavación de túneles entre cámaras, reemplazando las cañerías existentes por las nuevas de PAD.



