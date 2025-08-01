Dos motociclistas fueron embestidos por una camioneta sobre la Ruta Provincial N° 1

• También se secuestraron una escopeta





Dos hombres de 27 y 35 años terminaron con lesiones graves luego de ser embestidos por una camioneta Toyota SW4, cuando circulaban en sus motocicletas.

Alrededor de las 4:30 horas del viernes último, efectivos de la Comisaría Sargento ® Pedro Barraza tomaron conocimiento del siniestro vial y de inmediato acudieron al lugar.

Allí encontraron la camioneta estacionada sobre banquina, dos motocicletas de 110 cilindradas con daños en sus estructuras y un carrito, mientras que personal de salud asistía a dos hombres y después trasladó a los heridos en ambulancia hasta el Hospital de El Colorado.

Según las averiguaciones, el joven de 27 años trasladaba en su moto un carrito, mientras que su hermano circulaba en otro rodado, por la mencionada ruta de Norte a Sur, cuando por cuestiones que se traten de establecer fueron embestidos por la camioneta que se desplazaba en el mismo sentido.

Durante un rastrillaje por el sector, los policías hallaron una escopeta calibre 12, con seis cartuchos.

Después se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Delegación Policía Científica y todos los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial.

A todo esto, los integrantes de la Dirección General de Seguridad Vial Delegación Puente Libertad realizaron la prueba de alcotest al conductor de la camioneta, un hombre de 43 años, que arrojó resultado negativo.

Los motociclistas lesionados fueron derivados luego hasta el Hospital Central de la ciudad de Formosa, donde uno de ellos fue dado de alta y el otro permanece internado en la sala de cirugía de hombres, debido a las lesiones graves.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Lesiones artículo 94° y 189° Bis del Código Penal Argentino”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial.



