Secuestraron cargamento de cigarrillos valuado en más de siete millones de pesos

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas El Colorado detuvieron a un hombre y secuestraron 500 gruesas de cigarrillos transportadas en un automóvil Chevrolet Spin, durante un control vehicular en la Ruta Provincial N° 1, de esa localidad.

Este sábado último, los policías antinarcóticos implantaron un operativo de control vehicular e identificación de personas, sobre la mencionada arteria, casi en la intersección con la Ruta N° 9.

Durante ese trabajo, demoraron al conductor del vehículo, a quien se le solicitó las documentaciones reglamentarias para circular y observaron en la parte posterior varias cajas de cigarrillos.

Tras la verificación, se constató en el baúl 10 cajas de cigarrillo, todos de procedencia extranjera y sin aval aduanero.

Ante dicha situación, se informó al Juzgado Federal y la Fiscalía, quienes direccionaron el procedimiento.

Todo fue secuestrado y trasladado hasta la delegación policial, mientras el conductor de 49 años fue notificado de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia Federal.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de Contrabando”, con intervención del Juzgado Federal N° 1 con asiento en Formosa.



