Activo inicio de semana para cuadrillas comunales en barrios de la ciudad

Máquinas a cargo de efectivos comunales, se desplazaron por distintas arterias de barrios capitalinos para ejecutar trabajos relativos a la mejora de calles y desagües pluviales, complementados con el retiro de residuos voluminosos, todos a cargo de personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública con cooperativas de trabajo.

Una cuadrilla llevó a cabo una importante intervención en el B° Salvador Gurrieri, mediante el desagote de protección de la Av. 12 de Octubre a causa de las recientes precipitaciones. Por su lado, en el B° Mariano Moreno se trabajó en el desbarre, limpieza y perfilado de las calles Ayacucho, Paraguay, Matheu y Azcuénaga, entre otras, a lo que se agregaron el levantamiento de residuos no convencionales, cuneteo y cambio de tubos en cruces de calles.

Por su parte, en los barrios, 20 de Julio, 8 de Marzo y 6 de Enero se desarrolló un operativo integral que incluyó perfilado de calles, cuneteo manual y mecánico en canales y alcantarillas del sector, precisamente a lo largo del camino que conduce a Mojón de Fierro.

Finalmente, acciones de cuneteo manual y mecánico se desarrollaron asimismo en el B° Eva Perón, como también se mejoraron arterias en los barrios 1° de Mayo y Simón Bolívar, a través del perfilado en ambos, y en el último sumando el enripiado.



